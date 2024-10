Jakara: Je sladko, ko zmagaš petkrat zapored, se moram pa še veliko naučiti RTV Slovenija Košarkarji Krke so v sezoni odigrali 11 tekem, več kot polovico pa so jih dobili. Po slabšem začetku so ujeli zmagoviti ritem in slavili petkrat zapored. "Vseeno mislim, da imamo še velike rezerve," prav trener Novomeščanov Dejan Jakara.

