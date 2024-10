Velika Britanija in Nemčija krepita obrambno sodelovanje Primorske novice Velika Britanija in Nemčija spričo ruske grožnje varnosti krepita sodelovanje na področju obrambe. Državi bosta danes v Londonu podpisali sporazum, ki zajema skupen razvoj raket, dodatne vaje na Baltiku, pravice do gostovanja letal za lov na podmornice na Škotskem in gradnjo tovarne artilerije nemškega Rheinmetalla na Otoku.

Sorodno