Slovenski film ŠKL - Šport tisočerih obrazov, pod režisersko taktirko Tonija Cahunka in v produkciji Vojka Korošca in zavoda ŠKL, je dosegel velik uspeh in zmagal na mednarodnem filmskem festivalu športnega filma v Lizboni. Festival, ki je eden pomembnejših v svetu športnega filma, je gostil več kot 150 filmov iz različnih držav, kar še dodatno poudarja izjemnost tega dosežka.



