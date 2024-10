Slovenija je danes prejela izplačilo tretjega zahtevka za plačilo sredstev evropskega Mehanizma za okrevanje in odpornost v višini 257,7 milijona evrov.

Evropska komisija je izplačala 141,6 milijona evrov nepovratnih sredstev in 116,1 milijona evrov posojil, ker je ocenila, da je Slovenija zadovoljivo izpolnila vseh osem mejnikov, povezanih s četrtim obrokom nepovratnih sredstev in drugim obrokom ...