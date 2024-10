Na Okrožnem sodišču na Ptuju se je danes nadaljevala glavna obravnava v ponovljenem sojenju Kristijanu Slodnjaku, obtoženemu pomoči pri umoru Andreja Kirbiša iz Kidričevega februarja 2022 v naselju Mostje. Danes so zaslišali tri priče, ki so podale predvsem informacije glede finančnih razmerij med obdolženim in umorjenim.