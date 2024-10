Piše: Vančo K. Tegov Tega Slovenija še ni doživela. Da pri vsaki izgovorjeni besedi v državnem zboru, posebej če je to s strani opozicijskega poslanca, Bog ne daj, daje to še poslanec/poslanka iz SDS, je to »idealna« priložnost za vsakokratni in vsakič »izvirni« nekontrolirani izbruh besed, dejanj, gestikulacij, na trenutke grožnja fizičnega približevanja k tistemu, ki je predmet njenega izbruha ...