Sporazum Artemis odpira možnosti Slovenije pri naprednih vesoljskih tehnologijah in raziskavah Vlada RS V Centru vesoljskih tehnologij Noordung v Vitanjah so odprli razstavo Artemis, ki predstavlja projekt raziskovanja Lune in sodelovanje držav pri raziskovanju vesolja. Otvoritev je spremljalo predavanje ameriškega astronavta slovenskih korenin Randyja Bresnika o bivanju na vesoljski postaji in programih, ki jih v času bivanja v vesolju izvajajo.

