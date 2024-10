Scenarij Kučanovih za predčasne volitve in ohranitev oblasti Demokracija Piše: Spletni časopis Na omrežju X je predsednik SDS Janez Janša objavil ocene, kako namerava levica z razgradnjo Svobode in slabljenjem SDS, pa tudi s pravosodnimi odločitvami proti Janši in Robertu Golobu, doseči predčasne volitve aprila prihodnje leto, da bi ohraniti oblast. Del načrta je medijsko napihniti novi stranki Anžeta Logarja in Vladimirja Prebiliča. A ni šlo vse po načrtih, ker je pos ...