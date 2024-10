V Mestnem muzeju bodo danes, ob 19. uri odprli razstavo Prostori gibanja. 40 let LGBT skupnosti v Ljubljani, s čimer želijo nakazati tako fizične prostore, v katerih je skupnost delovala, kot prostore, ki jih je s svojim delovanjem dosegala. Predmete, ki bodo na ogled do 23. marca 2025, so zbrali iz različnih institucij.