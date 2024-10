Ne samo Anže Logar tudi Karl Erjavec in Marko Lotrič z novimi strankami na politični parket topnews.si Na političnem parketu se nadaljujejo koraki do novih političnih strank. Med politične akterje se s stranko Zaupanje vrača izkušeni politik Karl Erjavec, ki za 27. november napoveduje ustanovni kongres, marca bo sledil še programski in kadrovski kongres. Predsednik DS Marko Lotrič ustanovitev stranke napoveduje v začetku prihodnjega leta. Oba akterja, ki želita zavzeti aktivnejšo vlogo […]...

Sorodno