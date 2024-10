Dallas ne skriva, da meri na naslov, 55 zmag pa vodi na vrh Zahoda RTV Slovenija Okoli Luke Dončića se gradi ekipa s šampionskim poreklom. Od trenerskega štaba do ključnih in izkušenih okrepitev. Začenja se redni del, kjer si bo Dallas zgradil temelje za pomlad. "Ambicije so jasne, javne. Nihče ni skrival, da gredo po naslov. "

