Ministrica Fajon: Države članice OZN imamo odgovornost, da okrepimo moč te organizacije Vlada RS Ob Dnevu Združenih narodov podpredsednica Vlade RS in ministrica za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon poudarja: "Verjamem, da je kljub zahtevnim krizam Organizacija združenih narodov (OZN) še vedno najpomembnejša mednarodna organizacija za ohranjanje miru v svetu. Države članice moramo izkoristiti priložnost in odgovornost, da tej organizaciji okrepimo moč in ji povrnemo ugled."

