Turčija na napad blizu Ankare odgovorila z napadi v Siriji in Iraku N1 Turška vojska se je sinoči z več zračnimi napadi na cilje kurdskih militantnih skupin v Iraku in Siriji odzvala na četrtkov napad na sedežu podjetja Turkish Aerospace Industries, kjer je umrlo pet ljudi. Turške oblasti so napad označile za terorističnega, odgovornost pa pripisale prepovedani Delavski stranki Kurdistana (PKK).

