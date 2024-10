Četverica preprodajalcev skupaj dobila 19 let zapora N1 Na Okrožnem sodišču v Kopru se je z obsodbami na zaporne kazni končalo sojenje več preprodajalcem droge iz slovenske Istre. Obsojeni so skupaj dobili 19 let zapora. Sodba še ni pravnomočna, obramba je napovedala pritožbe.

