Od ponedeljka, 28. oktobra, do predvidoma do srede, 6. novembra, bo zaradi zapore Pobreške ceste spremenjen prometni režim za dostop do Europarka Maribor. Europark bo vseskozi posloval nemoteno, obiskovalce pa prosijo, da v tem času ob prihodu uporabijo uvoze iz smeri Titove ceste. Obiskovalci, ki bodo sledili obvoznim potem, naj sledijo oznakam TC Europark. Nov prometni režim za dostop do Europa...