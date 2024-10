V Piranu prijeli osumljenca več požigov RTV Slovenija Piranski policisti so v ponedeljek odvzeli prostost 48-letnemu domačinu, ki ga sumijo, da je v nedeljo v Portorožu in Luciji podtaknil več požarov. Med hišno preiskavo so pri njem odkrili ukradene predmete in mamila.

Sorodno





Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Janez Janša

Anže Logar

Robert Golob

Luka Mesec