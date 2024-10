Avtor razstave o Tekstilani, ki bo obsegala 23 panojev, je Ivan Kordiš. Na njej bo razstavljenih več kot 70 predmetov, povezanih s tovarno, kot so tkalski čolnički, osebni predmeti delavk, interna glasila, katalogi izdelkov, embalaža za izdelke, vzorci tkanin ter odeje in pregrinjala. Manjkali ne bodo niti audio in video posnetki, je zapisano v vabilu na odprtje razstave. preberite več » ...