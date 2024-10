Sindikat poštnih delavcev podpira kolege, ki so zavrnili raznašanje reklam: Situacija nevzdržna RTV Slovenija Sindikat poštnih delavcev podpira zaposlene na eni izmed ljubljanskih pošt, ki so zaradi preobremenjenosti zavrnili raznašanje reklam. Ob tem izpostavljajo, da so delovni pogoji na Pošti Slovenije iz dneva v dan bolj nevzdržni.

