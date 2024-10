Bela stavka poštarjev: "Delovni pogoji na Pošti vse bolj nevzdržni" zurnal24.si Sindikat poštnih delavcev podpira zaposlene na eni izmed ljubljanskih pošt, ki so zaradi preobremenjenosti zavrnili raznašanje reklam. Ob tem izpostavljajo, da so delovni pogoji na Pošti Slovenije iz dneva v dan bolj nevzdržni. Poudarjajo potrebo po dodatnih zaposlitvah in dodajajo, da se kljub opozorilom ne zgodi nič.

Sorodno







Omenjeni Ljubljana

Pošta Slovenije Najbolj brano Osebe dneva Anže Logar

Janez Janša

Robert Golob

Luka Dončić

Nataša Pirc Musar