Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je lansko leto sodelovala v vseevropski akciji odkrivanja nepravilnosti v trgovini s psi in mačkami, ki je med drugimi razkrila organizirano mrežo prodaje srbskih psov v Evropski uniji s ponarejenimi grškimi in bolgarskimi potnimi listi. Uprava zato poziva k previdnosti, še zlasti pri nakupu živali prek spleta.