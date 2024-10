Višje sodišče obravnavalo pritožbo Pilingerja in Novaka za umor 22-letnika N1 Na ljubljanskem višjem sodišču je danes potekala pritožbena seja zoper sodbo Mirku Pilingerju in Dejanu Novaku. Okrožno sodišče v Novem mestu je letos februarja Pilingerja spoznalo za krivega umora in poskusa uboja, Novaka pa za pomoč pri tem.

