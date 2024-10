Novomeška občina je povezavo med naseljema urejala z namenom povečanja varnosti pešcev, saj so poleg rekonstrukcije ceste v dolžini 520 metrov dela obsegala še ureditev pločnika in cestne razsvetljave. Slednja je bila v okoliških ulicah v letih 2017 in 2018 v sklopu predhodnih faz projekta že dograjena in prenovljena, v zadnji fazi del pa so poleg razsvetljave uredili še komunalno kanalizacijo in ...