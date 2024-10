Z ugodnimi ponudbami vozovnic Slovenskih železnic in novimi vlaki, je železniški promet vedno bolj popularna izbira med potniki. In glede na številna investicijskih delih države lahko pričakujemo, da bo ponudba lahko še boljša in tako vlaki oz. javni potniški promet naš trajnostni in prvi prevoz.



Več na Njena.si