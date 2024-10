Španska policija aretirala navijače, ki so žalili Viniciusa Ekipa Španska policija je aretirala štiri navijače, ki so obtoženi, da so vodili usklajeno akcijo sovražnega govora, usmerjeno proti igralcu reala Viniciusu, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Incident se je zgodil na madridskem mestnem derbiju 29. septembra.



