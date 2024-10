Z naprednimi tehnologijami do učinkovitejšega upravljanja čezmejnih voda ter večje odpornosti Vlada RS V Ljubljani se nadaljuje deseto zasedanje pogodbenic Vodne konvencije. Po včerajšnjem uradnem odprtju in razpravi na visoki ravni se danes in jutri pogodbenice posvečajo splošnim konvencijskim vsebinam, kot je pregled izvajanja aktualnega programa dela in sprejem novega, odločitvam o smereh delovanja konvencije ter volitvam v delovna telesa. Posebno pozornost te dni namenjamo stranskim dogodkom.