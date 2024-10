31-letnica, ki je zabodla moža, pravi, da je branila sebe in otroka RTV Slovenija Obtožena za uboj moža maja 2022 v Mariboru je zanikala očitano krivdo. Zatrdila je, da moža ni nameravala ubiti in da je tisti večer branila sebe in otroka. Zagovornik pravi, da bi ji lahko očitali kvečjemu uboj na mah ali hude telesne poškodbe.

