Na Hrvaškem in v BiH-u pridržali 16 tihotapcev prebežnikov RTV Slovenija Policisti na Hrvaškem ter v Bosni in Hercegovini so v akciji, ki jo je usklajeval Evropski policijski urad (Europol), ta teden razbili mrežo tihotapcev prebežnikov. Pridržali so 16 ljudi.

