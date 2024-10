Agencija za komunikacijska omrežja in storitve (Akos) v sodelovanju s pristojnimi organi povečuje obseg aktivnosti na področju oglaševanja prehranskih dopolnil in drugih običajnih živil, označenih z zavajajočimi prehranskimi in zdravstvenimi trditvami ali drugimi trditvami, ki so povezane z zdravjem, v medijih.