Luka Dončić in njegovo popotovanje od golobradega novinca do obraza lige NBA Ekipa Hitro čas beži, Luka Dončić je začel že svojo sedmo sezono pod NBA obroči. Prehodil je dolgo pot. Ovinkasto pot, ki pa je bolj kot ne vseskozi vodila navzgor. Vse više in više, do te točke, ko je morda celo prvi kandidat za MVP.



