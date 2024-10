Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je danes v okviru turneje po Zahodnem Balkanu obiskala območje v Bosni in Hercegovini, ki so ga ta mesec prizadele uničujoče poplave, in obljubila nadaljnjo pomoč Evropske unije pri odpravljanju posledic.



