“Stranka SDS ima registrirano tudi skrajšano ime, ki je praktično enako, kot ga napoveduje Logar” – Janša glede Logarjevih “Demokratov” topnews.si “Ustanovni kongres stranke Demokrati bo potekal 16. novembra v Mariboru. Zakaj Demokrati? Ime predstavlja to kar želimo s politično potjo predstaviti. To je politična širina, ki posluša, išče soglasje in ve katere so ključne reforme, ki jih mora narediti za napredek Slovenije. Vabljeni k spremljanju celotnega pogovora na N1 Slovenija v soboto, kjer sva bila […]...

Sorodno





Omenjeni Janez Janša

Maribor

SDS Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Robert Golob

Anže Logar

Ana Velenšek

Janez Janša