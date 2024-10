Evropski dan pravosodja Vlada RS V državah članicah Sveta Evrope danes obeležujemo 21. evropski dan pravosodja. V preteklih letih smo bili priča mnogim izzivom, ki so postavili pod vprašaj učinkovitost in dostopnost pravosodja. Zato je danes še pomembneje, da se povezujemo, izmenjujemo izkušnje in si prizadevamo za izboljšave v našem pravosodnem sistemu.