Ena vodilnih svetovnih zavarovalnih skupin Groupama je odslej prisotna s sedežem v središču Ljubljane, na naslovu Dunajska cesta 128A. Ti sodobni poslovni prostori omogočajo enostaven dostop partnerjev in strank do ponudbe inovativnih zavarovalniških produktov in storitev Groupama Zavarovalnice za različne segmente strank.