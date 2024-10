Po hudi prometni nesreči umrl voznik štirikolesnika Lokalec.si Dne 15. 9. 2024 so nas policisti v pregledu dogodkov seznanili, da se je v petek, 13. 9. 2024, okoli 15. ure na cesti Litija – Ljubljana pri Zgornjem Hotiču zgodila prometna nesreča. V nesreči sta bila udeležena voznik štirikolesnika s sopotnikom in voznik tovornega vozila. ” V tem tednu smo bili obveščeni, da je v Nemčiji zaradi poškodb umrl voznik štirikolesnika, sicer državljan Nemčije,“ so sporočili policisti.

