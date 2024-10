Slaba novica za delavce v Alpini zurnal24.si Delavci žirovske Alpine, ki so na seznamu presežnih delavcev, so začeli prejemati odpovedi delovnega razmerja, je poročal Radio Slovenija. Podjetje naj bi zaradi načrtovanega prestrukturiranja v Žireh odpustilo 83 zaposlenih, nove pogodbe za zaposlitev na drugem oddelku pa bo prejelo 23 ljudi. Do konca leta naj bi bilo v Žireh še 160 zaposlenih.

