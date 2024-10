Škotska prehitela Kekovo četo, na vrhu brez sprememb Sportal Na oktobrski lestvici Mednarodne nogometne zveze (Fifa) je Slovenija izgubila eno mesto in je zdaj na 52. reprezentanca sveta. Vrh je nespremenjen, na prvih treh mestih so še vedno Argentina, Francija in Španija.

