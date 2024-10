Piše: Spletni časopis “Poslanec, z izjavami kot so razni Ostržki in podobno, ste šli odločno predaleč in vam izrekam opomin.” Tako je podpredsednica državnega zbora Nataša Sukič poslancu Žanu Mahniču (SDS) izrekla opomin, ker se je ostro odzval, ko mu je predsednik vlade Roberta Golob na vprašanje, kdaj bo država končno dobili predsednika vlade, ki ne bo lagal, odgovoril, da očitki Mahniča nimajo ...