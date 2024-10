Karitas za poplavljene v BiH zbrala že več kot pol milijona Radio Ognjišče Slovenska karitas je do zdaj za pomoč poplavljenim v Bosni in Hercegovini zbrala več kot 525 tisoč evrov, ob tega je sto tisoč evrov preko humanitarnega strateškega partnerstva prispevalo Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve.



Sorodno

Omenjeni Bosna in Hercegovina Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Robert Golob

Žan Mahnič

Janez Janša

Ana Bucik