O sinočnjem požaru stanovanjske hiše na Lobetovi ulici v Novem mestu smo že poročali. Na Policijski upravi Novo mesto pojasnjujejo, da so ogenj, ki je zajel streho in zgornji del nenaseljene hiše, gasilci omejili in pogasili, nastalo je za okoli 20.000 evrov škode. Policisti in kriminalisti bodo danes opravili ogled požarišča in ugotavljali vzroke za nastanek požara. O ugotovitvah bodo sezna ...