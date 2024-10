Po informacijah N1 so se danes v državnem zboru oglasili kriminalisti NPU. Zaradi suma nezakonitega snemanja so obiskali poslansko skupino Gibanja Svoboda, tam pa po informacijah N1 vodjo poslanske skupine Natašo Avšič Bogovič. V vseh ostalih poslanskih skupinah - SDS, SD, NSi in Levica - pravijo, da kriminalistov danes pri njih ni bilo.