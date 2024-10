GZS: Interventni zakon o Tešu je velika grožnja za prebivalstvo in gospodarstvo RTV Slovenija Predlog interventnega zakona o prihodnjem režimu delovanja Termoelektrarne Šoštanj (Teš) vsebinsko ni dovolj premišljen in predstavlja veliko tveganje za državljane in gospodarstvo, so ocenili na GZS-ju.

