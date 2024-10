Ujeli so ga: 206 kilometrov na uro po pomurki in ni bil edini SiOL.net Policisti Postaje prometne policije Murska Sobota so minulo nedeljo pri rednem delu na pomurskem delu avtoceste A5, kjer je največja dovoljena hitrost s prometnim znakom omejena na 110 kilometrov na uro, zabeležili več hujših prekoračitev hitrosti.

