(FOTO) V Radencih so se spomnili Alojza Gaubeta Vestnik Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Gornja Radgona je v spominskem parku osamosvojitvene vojne v Radencih organiziralo komemoracijo, posvečeno dnevu spomina na prvo žrtev osamosvojitvene vojne, Alojza Gaubeta iz Janževega Vrha, ki je v Radencih med prodorom oklepne enote JLA polkovnika Berislava Popova v Gornjo Radgono zadobil smrtne rane. Kulturni program z recitacijami in s pesmijo so ...

Sorodno Omenjeni Gornja Radgona

Radenska Najbolj brano Osebe dneva Ana Bucik

Andreja Slokar

Žan Kranjec

Janez Janša

Robert Golob