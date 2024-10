Celjska vizionarka, ki že 35 let skrbi za športno eleganco v Sloveniji in po svetu SiOL.net V četrtek, 24. oktobra 2024, se je na celjskem sejmišču odvil poseben modni dogodek – modna revija blagovne znamke And by Andraž, ki letos praznuje svojo 35. obletnico. Podjetje Co. Andraž d.o.o., ustanovljeno leta 1989, že tri desetletja in pol piše uspešno zgodbo na področju športne elegance s poudarkom na visokokakovostnih materialih s certifikati odličnosti in inovativnih dizajnih, drznih kroj...

