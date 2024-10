Načrtovani javni razpisi na področju regionalnega razvoja v letih 2024 in 2025 Vlada RS Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj (MKRR) bo samo in preko Slovenskega regionalno razvojnega sklada (SRRS) ter Slovenskega podjetniškega sklada (SPS) že v letu 2024 začelo z javnimi razpisi, s katerimi bo lokalnim skupnostim in podjetjem ponudilo tako nepovratne kot povratne finančne spodbude v letu 2025.

