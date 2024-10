Andreja Slokar: Nisem bruhala in Massi je zadovoljen Ekipa Nova sezona svetovnega pokala v alpskem smučanju se začenja z veleslalomom na ledeniku Rettenbach. V slovenskem taboru v novi sezoni veliko stavijo na Andrejo Slokar za katero bo to, kakor pravi ona sama, sezona vrnitve po poškodbi. Prvič je delala z Andreo Massijem in z velikim optimizmom zre naprej.



Več na Ekipa.si

Sorodno