Poslanska skupina NSi je predlagala sklic nujne seje komisije za nadzor javnih financ o sumih oškodovanja javnih sredstev pri investicijah v javno zdravstvo. Opozorili so na zamude in podražitve pri ključnih investicijskih projektih, med drugim pri gradnji onkologije in infekcijske klinike v Mariboru ter pri prenovi dela UKC Ljubljana.