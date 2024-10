V Avstriji so se danes začeli koalicijski pogovori med Ljudsko stranko (ÖVP) in socialdemokrati (SPÖ). Vodja ÖVP in premier Karl Nehammer, ki mu je predsednik Alexander Van der Bellen podelil mandat za sestavo vlade, se bo sestal tudi z Neosom in Zelenimi. Koroški Slovenci ob tem opozarjajo na odprta vprašanja za slovensko narodno skupnost. Na parlamentarnih volitvah v Avstriji konec septembra so s ...