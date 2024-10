V Sarajevu evakuirali letališče zaradi lažne grožnje z bombo RTV Slovenija Mednarodno letališče v Sarajevu so evakuirali zaradi grožnje z bombo. Vse potnike so evakuirali iz poslopja in začasno odpovedali vse polete. Z letališča so po varnostnem pregledu popoldne sporočili, da je bila grožnja lažna, poročajo mediji v BiH.

