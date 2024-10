SDS zapušča tudi državna svetnica in nekdanja poslanka Elena Zavadlav Ušaj RTV Slovenija "V življenju se večkrat znajdemo na križpotju in takrat moramo izbrati eno pot naprej," je zapisala državna svetnica in nekdanja poslanka SDS-a Elena Zavadlav Ušaj in s tem sporočila izstop iz stranke. Sporočila je , da se bo pridružila Anžetu Logarju.

